Jongen van 9 getroffen door hartstilstand op voetbalveld in Brabantse Aalst

Meisje werd jarenlang misbruikt door oom (56): ‘Elke keer als ik ging logeren, wist ik hoe laat het was’

BREDA – De 56-jarige Noël S. uit Tilburg moet drie jaar de gevangenis in, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank in Breda vond vrijdag bewezen dat hij zeven jaar lang lang ontucht pleegde met z’n nichtje, dat in het begin nog niet eens een tiener was.

7 november