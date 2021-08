Jongeren uit Brabant aangehouden voor vechtpartij in Renesse, ook een verdachte uit Kaatsheuvel

Vlaag van geweld langs de Zeeuwse kust: ‘Dit maken we normaal niet mee’

8 augustus Het was het allereerste wat de Sittardse vriendengroep te horen kreeg van andere jongeren toen ze aankwamen op camping Duin en Strand bij Scharendijke op Schouwen-Duiveland. ,,Je moet niet naar de tunnel. Ze tikken daar expres glas kapot om mensen te steken.” De vlaag van geweld die afgelopen week over Schouwen-Duiveland trok, is het gesprek van de dag. Al denkt iedereen dat het maar om een paar malloten gaat die uit zijn op rellen.