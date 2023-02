Jongeren zitten nog steeds met littekens van de lockdown: ‘De switch was voor mij heel groot’

Jack de Gier: ‘Had me dan in december naar een andere club laten gaan’

Nee, de mededeling dat zijn contract bij FC Den Bosch aan het einde van dit seizoen niet verlengd wordt, verrast Jack de Gier niet. De coach voelde de bui al maandenlang hangen en vroeg in december zelf of hij per direct naar een andere club mocht vertrekken. Maar daar wilde de toenmalige Bossche clubleiding toen niet aan.

9 februari