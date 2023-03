Jongerenraad Roosendaal: ‘Praat niet over, maar met jongeren’

De parel van Dorplein mag eindelijk weer ‘shinen’

BUDEL-DORPLEIN - Het is misschien wel de mooiste zaal van Brabant, tevens een goed bewaard geheim: het monmentale Cantinetheater in Budel-Dorplein. Dankzij de inzet van vrijwilligers werd het volledig gerenoveerd en gaat het 5 maart eindelijk officieel open. ,,Deze zaal is te mooi om niet gezien te worden.”