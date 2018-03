Jongetje (3) valt van vierde etage naar beneden in Breda

VideoAan de Baliendijk in Breda-Noord is vanmiddag een 3-jarig jongetje vanaf de vierde etage naar beneden gevallen. Dat meldt de politie.

Het kind is met onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de politie is het kind niet van het balkon gevallen, maar vanaf de achterzijde van de flat. Volgens een politiewoordvoerder heeft de peuter vanuit een stapelbed het raam geopend en is hij naar beneden gevallen. De moeder van het kindje was thuis toen het gebeurde. De politie benadrukt dat het gaat om een ongeval. Het gebied, dat was afgesloten voor onderzoek, werd rond half zes weer vrijgegeven.

Een politiewoordvoerder meldde dat het jongetje in het gras is terechtgekomen en na zijn val bij kennis en aanspreekbaar was.

Bij kennis

Een buurtbewoonster vertelt dat ze geschreeuw hoorde en geroep om hulp. Ze ging meteen op het geluid af en zag het jongetje op de grond liggen. De moeder was erbij, zij was degene die om hulp had geschreeuwd. Ook stonden er enkele kinderen bij. De buurtbewoonster sprak van een 'dramatische aanblik'.

Volgens haar is het kindje met zijn achterhoofd op de grond gevallen en waren de hulpdiensten snel ter plaatse.

Quote Hij heeft denk ik geluk gehad. Met al die regen, hij is waarschijnlijk op het gras terecht gekomen. Een bewoner van de flat waaruit het jongetje naar beneden is gevallen

Een bewoner uit de flat: ,,Ik heb het niet gezien, maar hij heeft denk ik geluk gehad. Met al die regen, hij is waarschijnlijk op het gras terecht gekomen en dat is nu vrij zachte grond.'' De ambulance kwam even vast te zitten in het gras. ,,Met zeven, acht man hebben we de ambulance eruit geduwd'', aldus de flatbewoner.

Volledig scherm © Tom van der Put