Jongetje raakt bekneld tussen trapper en frame van fiets in Oosterhout

NAC-icoon Peter Remie terug in het amateur­voet­bal: ‘Ik rij elke keer met plezier naar de training’

Nu Peter Remie niet langer kroegbaas is, heeft het NAC-icoon meer tijd voor zijn andere liefde. Bij VVC’68 in Halsteren keert hij terug als trainer in het amateurvoetbalwereldje. ,,De kennismaking met de selectie was bij ons in het café.”