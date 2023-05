Joost Luiten beleeft ‘moeilijke dag’ op KLM Open: ‘Het was overleven’

Op je zeventig­ste nog het podium op, best spannend maar ook leuk vinden deelnemers aan project Gouden Dans in Veghel

VEGHEL - Zijn familie kent hem niet meer terug sinds de 73-jarige Riny Vissers meedoet aan een dansproject in Veghel. Van iemand die altijd op de achtergrond bleef, durft Vissers door het dansen meer naar voren te treden. Het is precies wat ze beogen bij Gouden Dans in Veghel.