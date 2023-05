Joosten keert terug op oude nest en vertrekt van HC Tilburg naar HC Den Bosch

Voor jong tot oud, van huidig tot oud-lid: volleybal­club Saturnus betrekt iedereen in jubileum­jaar

UDEN – Eén dag feest is leuk, het hele jaar door al helemaal, vinden ze bij de zestigjarige Udense volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans. Daarom is er bijna iedere maand iets: van een feest in Markant tot beachvolleybal op de Markt.