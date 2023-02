Jort Kelder presenteert Business Gala Oss; drie genomineerden bekend voor titel veelbelovend ondernemer

Het Business Gala is op zaterdag 24 juni. Het begint met de bekendmaking van de ondernemer van het jaar en de veelbelovend ondernemer van het jaar bij Dome-X aan de Kanaalstraat. Daarna is er een galafeest op het luxueuze schip Blue Rhapsody. De gasten gaan aan boord in de Osse haven, maken een vaartocht en kunnen daarna nog door met feesten als het schip weer is afgemeerd. Er is een theaterdeck met muzikaal entertainment en een panoramadeck voor ontmoeting.

Presentatie door Jort Kelder

De presentatie van de onthullingen is in handen van Jort Kelder. Het thema van de avond is dit jaar The secret of success: de ondernemers vieren samen de successen van het regionale bedrijfsleven in Oss.