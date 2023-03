Judith werkt in Zwitserland, maar is nog elke twee weken in Nederland: ‘Dan eet ik vaak snel een kroketje’

Activia schuift trainer Soberjé opzij en grijpt het kampioen­schap: ‘Het voelt alsof titel van me is afgepakt’

Activia is afgelopen weekeinde onverwacht vroeg kampioen geworden in de topdivisie. Het volleybalteam deed dat zonder coach Bob Soberjé: hij werd in aanloop naar de gewonnen wedstrijd tegen Vocasa in Nijmegen (0-3) op straat gezet door de koploper uit Sint Anthonis.