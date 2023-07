Jumbo Boxtel ook gedupeerd door brand bij buur ’t Lambertje: naar schatting bijna 100.000 euro schade

Ruig volk groef het Wilhelmina­ka­naal diep uit: ‘D’r was dikwijls trammelant’

TILBURG/BIEST-HOUTAKKER - Het was ruig volk, de poldermannen die het Wilhelminakanaal uitgroeven. Het Rijk had ze in het kader van werkverschaffing een schop in de handen geduwd. Na alle gedane arbeid zetten ze het nog weleens op een drinken.