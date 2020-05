Justitie: familie van Brabantse ‘godfather’ R. testte vuurwapens met oud en nieuw

Dat gebeurde allemaal bij het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss, het hoofdkwartier van de familie R. De officieren van justitie vertelden dat donderdagochtend tijdens een nieuwe tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch. De verdachten zijn daarbij niet aanwezig, hun advocaten wel. Aan het begin van de zitting protesteerde Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Martien R., dat het Openbaar Ministerie ondanks de afwezigheid van de verdachten, toch met nieuwe feiten komt.

Dna-sporen

De Brabantse politie wist microfoons en camera's aan te brengen op het kampje in Oss-Zuid. Op de beelden is volgens justitie te zien dat familieleden met oud en nieuw rondlopen met zware wapens. Uit de geluidsfragmenten heeft de politie opgemaakt dat er daadwerkelijk is geschoten. Ook zijn gesprekken opgevangen tussen onder andere Martien R. en zijn zoon Anton: zij klagen onder meer over een haperende AK-47, een kalasjnikov. De microfoons registreerden ook deze vraag van zoon Anton aan zijn vader: ,,Die uzi, ik dacht dat jij die verkocht had?“. Op de gevonden wapens zijn volgens het Openbaar Ministerie veel dna-sporen van Martien R. en andere familieleden aangetroffen.

Valse stempels

Justitie zegt ook ontdekt te hebben dat Martien R. valse stempels liet maken van twee bedrijven. Die zouden gebruikt moeten worden voor het invoeren van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen. De aankoop van de stempels bewijst volgens justitie dat de afgeluisterde gesprekken in het Osse woonwagenkampje niet louter 'stoere verhalen’ waren, zoals advocaten eerder betoogden: ‘Hetgeen werd besproken, werd tot op detailniveau uitgevoerd'.

De Belgische politie onderschepte de cocaïne. Daags erna haalde de familie R. de container weg, in de veronderstelling dat de cocaïne er nog inzat. Dat was niet het geval: in de container zat enkel nog schroot. De container werd door de familie naar een loods aan de Scheldestraat in Oss gebracht. Nadat de politie daar in november 2019 binnenviel, werd ook een Mercedes gevonden met een verborgen ruimte. Daarin: enkele mitrailleurs en andere vuurwapens. Met daarop dna-sporen van Martien R. en zijn broer Toon, aldus justitie. Ook van Arnold M., de vermeende ‘adjudant’ van Martien R., zijn dna-sporen gevonden. ,,Het gebrek aan maatschappelijk normbesef komt prominent naar voren", zo concludeerden beide officieren van justitie.

Operatie Alfa

De zaak tegen Martien R. en zijn familie begon op 13 november, toen een grote politiemacht binnenviel in het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss. De kopstukken van de familie werden die dag, het hoogtepunt van Operatie Alfa, gearresteerd. Justitie ziet de familie als een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in drugs en wapens en daarbij ‘geweld en intimidatie’ niet schuwt.

Behalve Martien R. zitten ook zijn broers Tinus, Anjo en Toon vast. Ook zijn zoon Anton R. , schoonzoon Bart H. en zijn schoonzus Bea R. zijn gedetineerd. Een neef van Martien R., Toon R., is nog voortvluchtig.

Later meer.