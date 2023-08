Kaarskensprocessie trekt voor 72ste keer door Baarle

Sarah was vorig jaar nog vrijwilli­ger, nu staat ze op het podium bij Breda Barst: ‘Een beetje choquerend’

BREDA – In december richtten vijf jonge Bredanaars de band Kim’s Garage op. Negen maanden later mogen ze optreden voor een groot publiek tijdens Breda Barst. Onwerkelijk, vindt de 18-jarige Sarah van der Klis, die vorig jaar nog vrijwilliger was op het evenement. ,,Maar ik ga niet op safe spelen.”