Kan er nu wel of niet gebouwd worden in Noord-Brabant?

FactcheckD66-voorvrouw Sigrid Kaag wees dinsdagavond naar de honderden studenten die het verkiezingsdebat van EenVandaag bijwoonden: ,,Die zullen geen woning kunnen vinden want kijk naar Brabant; we kunnen niet bouwen.” AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) zochten het uit.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft de provincie ‘op slot’ gedaan, als het gaat om de uitgifte van nieuwe vergunningen voor activiteiten die extra stikstofuitstoot opleveren. De reden: de natuur in de beschermde Natura 2000-gebieden holt achteruit en herstel met de huidige maatregelen is nauwelijks mogelijk.

Nieuwe stikstofvergunningen voor bijvoorbeeld boerenbedrijven, zonneparken of woningbouwprojecten worden nu tijdelijk niet uitgegeven. Dat wil niet zeggen, dat er geen huizen worden gebouwd. De woningbouwprojecten waarvoor al vergunningen zijn verstrekt, kunnen gewoon doorgaan. Dat zijn er heel wat, ziet iedere Brabander die deze week door zijn of haar provincie rijdt. En oók bouwprojecten die geen negatieve gevolgen hebben voor de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden, krijgen in de toekomst gewoon een vergunning.

Er zijn twee grote Brabantse woningbouwprojecten die wel in gevaar komen door het nieuwe Brabantse beleid, leert navraag bij de provincie. Dat zijn Willemspoort-Zuid in Den Bosch (500 woningen) en Waterpoort in Teteringen (550 woningen). Daarvoor wordt geen stikstofvergunning verstrekt, totdat de stikstofuitstoot gecompenseerd is.

Hoevéél woningen er dan wel gebouwd gaan worden in Brabant? Het rijk heeft met de provincie afgesproken dat er in het jaar 2030 130.000 extra woningen zijn. Vorige week nog werden ‘woondeals’ getekend met Brabantse regiobestuurders. Overigens blijkt uit een enquete van dagblad BN DeStem in West-Brabant, dat de helft van de zestien gemeenten daar de komende jaren problemen verwacht bij de woningbouw. Niet alleen vanwege de stikstofproblemen, maar ook door bijvoorbeeld de gestegen hypotheekrente of het tekort aan bouwmaterialen en bouwvakkers.

Wat Sigrid Kaag zegt over Brabant (‘we kunnen niet bouwen’) klopt niet.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.

