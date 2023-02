Kapotte riolering blokkeert vrachtverkeer naar Ladonk in Boxtel

Veel carna­valsout­fits met korte rokjes en diepe decolletés: zijn vrouwen daar niet klaar mee?

Korte rokjes, een diep decolleté of veel bloot. Dát is wat vrouwen vooral tegenkomen tijdens het speuren naar een carnavalspak. Een leuke, ‘normale’ carnavalsoutfit is lastiger te vinden. De meeste pakken zijn namelijk wel erg sexy. Waarom is dat en waarom zijn carnavalspakken voor mannen veel minder bloot?

8 februari