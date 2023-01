Kapotte spullen voor reparateurs van Repair Café

Een nieuw exemplaar kopen kan maar kost veel geld en in deze economische zware tijden kan dit zorgen voor een behoorlijke uitgave. Vaak is het euvel al met een kleine ingreep verholpen. Vrijdag 3 februari staan de reparateurs van het Repair Café in Beek en Donk klaar om te kijken of het apparaat weer gemaakt kan worden. Tussen 9.00 en 11.30 uur is het café geopend aan het Wethouder van Heijnsbergenplein 6. Toegang is gratis.