Karbonade onder vuur: 17 vragen en antwoorden over het systeem waarin wij varkens houden

1. Waarom bezetten actievoerders een boerderij in Boxtel?

Zoals de activisten van Meat the Victims stelden na hun bezetting van de varkensstal in Boxtel: ‘We hadden bij iedere willekeurige varkensboer in Brabant binnen kunnen vallen.’ Met andere woorden: deze varkenshouderij was, in de ogen van de actiegroep, niet slechter (of beter) dan de bedrijven van collega-boeren in de provincie. Boxtel kwam in beeld na een eerdere verkenning en vanwege de nabijheid van vleesverwerker VION.



Dat Meat the Victims in eerste instantie haar pijlen al op de provincie Brabant richtte, is bepaald niet toevallig. De varkensindustrie speelt zich voor een heel groot deel hier af. Bijna de helft van de 4.160 Nederlandse varkensboeren zit in Brabant, net als de helft van de totale varkensstapel (5,9 van de 12,4 miljoen varkens).