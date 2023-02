Karnaval Festival is voorbij, maar bezwaar maken kan nog: hoe dat zo?

In Heusden echoot het verleden, ook rond zonnepane­len

HEUSDEN - De cirkel is het symbool van de eeuwigheid. Want wat blijft, is rond. Herhaalt zich tot in de eeuwigheid. Daarom geven echtelieden elkaar ringen, ook al weten ze dat eeuwige liefde zeldzaam is. Wel min of meer zeker is dat slechts een circulaire economie kan beklijven. We moeten niet méér opmaken dan we ergens instoppen.