Kat Teigertje na tien jaar gevonden: ‘Eigenaars konden het haast niet geloven’

Update + video Brabant raakt één Michelin­ster kwijt

DEN BOSCH - Brabant krijgt er géén nieuwe sterrenrestaurants bij, maar restaurant Noble in Den Bosch levert wel zijn enige Michelinster in. Het restaurant staat niet op de lijst van 2023 en behoort daardoor niet meer tot de allerbeste van de Nederlandse gastronomie. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt in het de la Mar Theater in Amsterdam.