Kat terug in Utrecht na 70 kilometer lange reis naar Oss

Hoe de kat in Oss is beland, is de grote vraag. ,,Ik denk dat ze is meegereisd met een auto’’, zegt Sandra van Rooij. Zij is de beheerder van Dierenopvang Maasland in Oss, waar Doerak vijftien dagen heeft vertoefd. ,,We zien het wel vaker bij de opvang. Katten verstoppen zich onder de motorkap van een auto en liften mee.’’ Fysiek gezien kunnen katten 70 kilometer lopen, maar volgens Van Rooij is de kans klein dat Doerak dat heeft ondernomen.

Gestolen

Stikkelman denkt dat haar kat wellicht is gestolen. ,,Siamese katten worden wel vaker gestolen. Doerak is half Siamees en ik laat haar vrij lopen buiten, dus die kans bestaat. Hoe ze dan weer is ontsnapt, zou ik niet weten.’’ Twee weken geleden was het de 33ste verjaardag van Stikkelman. ,,Ik zei nog tegen mijn vriend wat een leuk cadeau het zou zijn als Doerak op mijn verjaardag gevonden zou worden.” En wonder boven wonder werd Doerak gevonden, alleen wist de Utrechtse dat afgelopen donderdag pas.

Chip

Donderdag lag er een brief op haar mat waarin stond dat Doerak in de dierenopvang was. ,,Ik kon uit de brief niet opmaken of ze nog leefde of niet. Er stond alleen dat de opvang wettelijk verplicht was om haar twee weken te bewaren. En die twee weken waren gisteren voorbij. Maar toen ik erachter kwam dat ze nog leefde was ik superblij! Haar zusje Draak zal ook wel heel blij zijn, ze is de hele tijd naar haar aan het zoeken. Volgens de opvang gaat het goed met Doerak, ik ga haar nu meteen ophalen.’’