Kees organiseert voor 35ste keer tractorpulling in Hoeven: ‘Bij de jeugd gaat het om de merken, bij mij om de techniek’

‘Zo on-Roosen­daals dat het leuk is’, G-Spot raakt de juiste plek

ROOSENDAAL - Zodra je in de buurt bent van de Havendijk hoor je de diepe bassen trillen. Er kan geen twijfel over bestaan: hier is een echt zomers festival gaande. ,,Vorig jaar had G-spot al veel potentie, maar nu het weer ook meewerkt doet het echt mee met de grote festivals”, vindt Fleur uit Rucphen.