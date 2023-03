Kees Rijvers benoemd tot bondsridder van de KNVB: ‘Hij heeft een blijvende impact gehad’

BREDA - Kees Rijvers (96) is woensdagochtend in Breda onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB. De oud-international en oud-bondscoach ontving het eerbetoon vanwege zijn verdienste voor het Nederlands voetbal. ,,Het levensverhaal van Kees Rijvers vertelt voor een belangrijk deel ook het verhaal van het Nederlands voetbal”, zegt KNVB-bondsvoorzitter Just Spee.

Kees Rijvers was als speler een groot deel van zijn loopbaan actief, voordat het betaald voetbal in Nederland werd ingevoerd. Jaren speelde hij als amateur bij NAC (1944-1950). Daarna koos hij voor het avontuur in Frankrijk en speelde als profvoetballer bij Saint-Étienne en Stade Français. Met Saint-Étienne werd hij kampioen en won de beker. Het succes had ook een keerzijde. In die tijd mocht hij als profvoetballer namelijk niet uitkomen voor Oranje.

Gouden Binnentrio

Mede door spelers als Kees Rijvers werd het betaald voetbal midden jaren vijftig in Nederland ingevoerd. Hierdoor was hij ook weer welkom bij het Nederlands elftal. Rijvers speelde 33 interlands en maakte daarbij 10 doelpunten. Samen met Abe Lenstra en Faas Wilkes stond hij in die tijd bij Oranje bekend als het Gouden Binnentrio. Ook kwam hij in Nederland in het betaald voetbal nog uit voor Feyenoord en nogmaals voor NAC.

Als trainer startte de loopbaan van Kees Rijvers in het clubvoetbal met een assistentschap bij Willem II, maar de meeste impact had hij bij FC Twente en PSV waarbij hij het betaald voetbal in ons land naar een hoger niveau tilde. In Eindhoven won hij 3 keer de landstitel, 2 keer de KNVB-beker en in 1978 de UEFA Cup. Bij zowel FC Twente als PSV was hij naderhand ook nog een periode actief als technisch directeur.

Quote Rijvers was rustig en ging bijna op een vaderlijke manier met zijn spelers om. De trainer die je in Oranje laat debuteren vergeet je natuurlijk nooit meer Ronald Koeman

Van 1981 tot 1984 was Kees Rijvers bondscoach van het Nederlands elftal. Hij liet spelers debuteren als Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Gerald Vanenburg, Jan Wouters, Wim Kieft, Adri van Tiggelen en Ronald en Erwin Koeman.

Bondscoach Ronald Koeman: ,,Kees Rijvers was rustig en ging bijna op een vaderlijke manier met zijn spelers om. De trainer die je in Oranje laat debuteren vergeet je natuurlijk nooit meer, dus Rijvers zal altijd in mijn herinnering blijven. Een goed initiatief van de KNVB om hem op deze manier te eren; dat verdient hij.”

Passende onderscheiding

Bondsvoorzitter van de KNVB, Just Spee: ,,Het levensverhaal van Kees Rijvers vertelt voor een belangrijk deel ook het verhaal van het Nederlands voetbal. Tijdens zijn actieve periode heeft hij een aandeel van betekenis gehad in ontwikkelingen binnen het voetballandschap die een blijvende impact hebben gehad op het clubvoetbal en het nationale team. Het bondsridderschap is een passende onderscheiding voor de manier waarop hij het Nederlands voetbal vertegenwoordigd heeft.”

Volledig scherm Adri Pelkmans en Kees Kuijs zij aan zij in het elftal van NAC in september 1962. Staand v.l.n.r.: Theo Laseroms, Jan van Hoogenhuizen, Adri Pelkmans, Kees Kuijs, Peter van der Merwe en Daan Schrijvers. Knielend: Wim Groenewegen, Kees Rijvers, Leo Canjels, Jacques Visschers en Hein van Gastel. © Johan Van Gurp