Kees van Kempen is er niet meer, maar ook na zijn overlijden verschijnt er nog ‘gewoon’ een boek van zijn hand

‘In Schorsbos telde mee!’ als motto van het carnaval in Schijndel

SCHIJNDEL - Het carnavalsmotto het komende seizoen in Schijndel is ‘In Schorsbos telde mee!'. DE organisatie roept creatievelingen op om de jaarlijkse badge met daarop het thema te ontwerpen: ongeveer 8 centimeter in het rond of vierkant, met het motto van het jaar 2023-2024 hierin verwerkt.