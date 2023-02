Kees Warmoeskerken krijgt koninklijke onderscheiding: ‘Een dag met gemengde gevoelens’

Een greep uit de woorden waarmee burgemeester Petter van Bergen op Zoom kunstenaar Kees Warmoeskerken donderdagmiddag typeerde.

Woorden die vooraf gingen aan de uitreiking van een koninklijke onderscheiding bij de 70-jarige decorandus thuis, in het bijzijn van zijn echtgenote Emmy, kinderen en kleinkinderen. De uitreiking was gepland voor Koningsdag maar werd vanwege ziekte van de kunstenaar vervroegd. Daarom sprak Petter van ‘een dag met gemengde gevoelens’, maar ook van ‘dit moment dat in het teken staat van jouw betekenis voor onze samenleving'.

Ten dienste van de gemeenschap

Kees heeft de samenleving niet alleen verrijkt met zijn kunst, maar zette zijn vaardigheden ook ruimschoots in ten dienste van de gemeenschap. Hij ontwierp decors voor onder meer Het Gezellentoneel, de BOV, de Vastenavendrevue en de spektakels van De Vierschaar. Daarnaast maakte hij ontwerpen voor onder meer de Blauwe Schuit en Verrijzeniswagen van de Maria-Ommegang.

,,Wandelend door de stad, vind je op een aantal plekken werk van jouw hand", zei de burgemeester. ,,De bronzen Vlaswerker in de Bosstraat, de panelen in de Mariakapel van het Markiezenhof en verschillende objecten in de Gertrudiskerk.”

Bescheiden

Petter roemde de bescheidenheid en onbaatzuchtigheid van Kees Warmoeskerken. ,,Iets over hebben voor een ander, is niet vanzelfsprekend. We moeten zuinig zijn op mensen die zich belangeloos inzetten. Jij bent zo iemand. Daarom zwaai ik jou vandaag alle lof toe. Je hebt het dubbel en dwars verdiend.”

Kees Warmoeskerken schilderde een aantal jaren geleden in zijn eigen huis in de Potterstraat een van de vorige bewoners: zeevaarder Joris van Spilbergen.