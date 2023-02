Kermis Bladel tijdelijk naar Egyptische Poort, daarna terug naar het centrum

update Medewerker Friesland Campina in Nuenen krijgt schoonmaak­mid­del op zich, traumaheli rukt uit

NUENEN - Een medewerker van Friesland Campina in Nuenen is donderdagavond gewond geraakt tijdens werkzaamheden in het zuivelbedrijf. Hij was in aanraking gekomen met een zeer hete stof.

