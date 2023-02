Knallebal in Oudenbosch al 21 jaar een ‘oergezellig’ feestje

Het bal was in 2002 een initiatief van de feestband Nie Maowe Maot Ouwe, de carnavalsbouwclub de Kakkeduten en dweilband de Spuipuiten. Het Pielloos-bal in de Kroon werd overvol en er was geen alternatief.

Twee decennia later blijkt de blaasmuziek voor veel mensen een welkome afwisseling is van de modernere carnavalshits die op andere plekken uit de boxen schallen. Bands uit de wijde omgeving komen hier graag optreden en er komen honderden bezoekers op af. ,,Wij maken er altijd een oergezellig feest van’’, vertelt Spuipuit Ad Jongmans.

Uit de wijde omgeving

Net als andere jaren heeft de dweilband zijn best gedaan om meerdere leuke muziekorkesten naar de Dutch Academy te halen. Het programma zit daarom bomvol, met bands uit de regio én verder weg. Zo spelen dweilensemble Ut Zooyque en blaasband Exclusief uit Puitenol, maar ook Toonloozzz uit Breda, de Kriekeplukkers uit Nispen en de Blatbloasers uit Rucphen. Blaaskapel Black Wooow komt uit Loon op Zand en Nooit gedagt uit Woudrichem. DJ René sluit de avond af.

De avond staat niet helemaal in het teken van ouderwetse hoempa-muziek. De act Heavy Hoempa speelt namelijk massive brass rock met een dikke knipoog naar de hardrock en metal. Kaarten zijn voor 5 euro te koop aan de deur van de Dutch Dance Academy. De avond start rond 19.30 en duurt tot ongeveer 02.00 uur. Het thema is dit jaar ‘In the Jungle’.

44-jarige bestaan

Het is alweer de 21ste editie van dit bal, georganiseerd door een band die 44 jaar geleden ontstond in de wijk de Spie in Oudenbosch. Maar de band zal het carnavaleske jubileum zaterdag nog niet vieren. Dit staat te gebeuren op 18 november.