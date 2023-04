KNVB besluit later over restant NAC-Willem II, wedstrijd overspelen behoort tot mogelijkheden

Derby tussen NAC en Willem II definitief gestaakt: eerst vuurwerk op het veld, daarna bier

De derby tussen NAC en Willem II is na 74 minuten gestaakt bij een 0-1-stand. De kraker werd in de 70ste minuut al stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid in het Rat Verlegh Stadion. Vier minuten later werd er bier op het veld gegooid nadat de Tilburgers scoorden.