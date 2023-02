Koelbloedig Heroes neemt revanche op aartsrivaal Donar

Begin dit seizoen won Heroes relatief gemakkelijk van Donar, dat een slechte start kende aan het seizoen en al vroeg afscheid nam van diens coach. Sindsdien werkt de aartsrivaal van Heroes aan eerherstel en doet dat niet onverdienstelijk, met de winst in de beker van de landskampioen wellicht als belangrijkste wapenfeit. Donar zelf werd overigens een ronde later alweer uitgeschakeld.

Ook dinsdagavond was Donar weer behoorlijk gewaagd aan Heroes, dat al als eerste geplaatst is voor de crossborderfase. Toch oogde de landskampioen oerdegelijk in de eerste helft. Het wachtte koelbloedig af tot Donar een beetje in zou zakken en sloeg toen, in het derde kwart, genadeloos toe. In dat ene kwart pakte Heroes twaalf punten voorsprong: genoeg om een basis te leggen voor de uiteindelijke zege. Mede dankzij topscorer Kobe Webster (19 punten, foto op archiefbeeld) en een met karakter gevulde Donte Thomas (14 punten, 2 blocks), sleepte Heroes de zege binnen.