Koffie met cake is passé, een uitvaart met een borrel is de trend

Fietsster raakt gewond aan hoofd bij botsing met auto in Oss, met ambulance naar ziekenhuis gebracht

OSS - Een fietsster is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Oss. Dat gebeurde toen ze over de kruising van de Verdistraat met de Van Anrooijstraat reed. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.