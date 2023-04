Koningsdag 2023 in West-Brabant: aansluiten op de Beekse Markt en koude start van de vrijmarkt in Etten-Leur

LIVE: Eerste bezoekers stromen binnen bij 538 Koningsdag in Breda

BREDA - Om 11.00 uur zijn de poorten op het Chasséveld open gegaan voor 538 Koningsdag in Breda. De eerste artiest treedt om 12.00 uur op en de laatste artiest sluit om 22:30 uur af. In totaal worden er 40.000 feestvierders verwacht. Het festival is volledig uitverkocht.