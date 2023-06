Koningshuis niet benaderd, maar altijd welkom bij 400-jarige Mauritshuis (vooral prins Maurits)

(Ex-)verslaaf­den prikken eigen buurt schoon: ‘Voor vijf euro per keer. Daar kun je nog geen kruimel cocaïne voor krij­gen’

DEN BOSCH - Als je verslaafd bent (geweest), wil dat nog niet zeggen dat je niks wilt of kunt. Verschillende bewoners van hostel Oosterwende aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch prikken sinds begin dit jaar eens per week hun eigen buurt schoon.