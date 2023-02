Kortere, maar niet minder gezellige optochten in Erpelrooierslaand en Schraansersrijk

TERHEIJDEN/WAGENBERG - Zowel de optocht in ’t Schraansersrijk (Terheijden) als die in Erpelrooiersland (Wagenberg) volgden dit jaar een nieuwe, kortere, route. Ook de praalstoeten zelf bleken iets minder lang dan andere jaren.

,,We hebben jaren gekend dat er 60 deelnemers waren, dit jaar zijn het er volgens mij een stuk of 20”, zegt Frank Hoogers. Samen met twee maten beeldt hij de terugloop in het aantal wagens zeer letterlijk uit: ze lopen de gehele route achteruit.

Niet iedereen in Terheijden is blij met de nieuwe weg die de stoet volgt. Bij de familie Kommers in de Zeggelaan keken ze voorheen de optocht vanuit de voortuin. ,,Toch jammer dat dit nu niet meer kan”, vindt Tonnie Kommers. Dat de optocht minder wagens en minder meters telt, wil niet zeggen dat deze in een vloek en een zucht voorbij is. Door de vele acts die opgevoerd worden, staan sommige toeschouwers bijna drie uur langs de kant.

Sommige van deze toeschouwers zijn daadwerkelijk in de wieg gelegd om later deel te gaan nemen aan komende optochten. Neem nou Floris Schenk. Amper vijftien weken oud en zijn kinderwagen onderging een complete metamorfose tot Vikingschip. ,,In zijn maat bestaan nog geen carnavalskleertjes”, legt vader Raymond uit. ,,Dus zijn we zelf maar creatief geweest.”

Van B naar B

Ook in Erpelrooiersland is de route dus verlegd. ,,We kenden wat stukken waar voorheen minder mensen stonden”, legt CS De Erpelrooiers-voorzitter Ronald Kustermans uit. ,,Nu staan de mensen wat dichter bijeen. We rijden tegenwoordig niet meer van A naar B, maar van B naar B. Van bar naar bar, zeg maar.”

Yvonne Vlaskamp, je zou haar koningin kunnen noemen als moeder van prins Fleurke Dun Aller Irste, staat met een clipboard langs de route. ,,Ik jureer”, voegt ze ten overvloede toe. Bij de vraag naar de winnaar bij de grote wagens zal weinig juryberaad nodig zijn. In deze categorie rijdt er maar één deelnemer mee. ,,Twaalf deelnemers totaal”, zegt Vlaskamp na een vlugge blik op haar formulier. ,,Dat is echt wel minder dan andere jaren. We denken dat het door corona allemaal wat is ingekakt.”

Ingekakt of niet, diegenen die meerijden, doen dit met verve. Opvallend is dat veel groepen een lokaal politiek thema omarmd hebben. Zoals de mannen van De Schuimbrouwers die de komst van de nieuwe, zeer jeugdige burgemeester Boy Scholtze, uitbeelden met toilethokjes en pampers. De Babbelaars vragen als Sneeuwwitje en haar dwergen aandacht voor de hoge energieprijzen.

Misschien dat de coronapandemie debet is geweest aan het minder aantal inschrijvingen in beide buurdorpen. In de cafés blijkt na afloop van de leutparades dat de inwoners van de dorpen het feesten zelf nog niet verleerd zijn.

Uitslag grote optocht Erpelrooiers Wagens

1) CV de Koeckebackers - Noar un tetje van die ut nou nie feeste wai wir noar un joar of 3 Groep

1) C.V. de Babbelaars- Doe da nou nie, die hôge prijze vur d’n energie

2) CV de schuimbrouwers - Gert de kok zee doe ut nou nie, deze boy red het misschien nie

3) C.V. Hachee - Doe ut nou nie, anders stoat ut water tot over oe knie

4) Meskus van de Leut - Doe da nou ni, want dan is du geest uit de fles

5) C.V. de kliekskus - Doe ut nou mime

6) C.V. Vin ik leuk - Proost op de bouwlocatie Individueel

1) CV buiten Brabant doet mee - Wij zijn wat fout maar we komen voor goud

2) De heilige boontjes - Ons moeder zei

3) Van Groezen & van Groezen – Wai kenne ut nie meer aon

4) United potatoes of wagonmountain - Verlengde Elsakker doe ut nou nie, wai zen versleten tot aan knie! Wisselbeker

1) C.V. de Babbelaars - Doe da nou nie, die hôge prijze vur d’n energie Kinderoptocht Erpelrooiers Wagens

1) De Bengels - Doe ut nou nie Grote groep

1) CV Kattekwaet - Os baasje zee nog, doe ut nou niet, maar wai deëen ut toch

2) CV De Feestneuzen - Doe ut nou nie, dan hedde de poppen aon ’t dansen

3) CV de ranjatappers - Wai doen ut (nog) nie

4) Helkantse Brouwerijboefjes - Dat doet die van mij nou nooit. Kleine groep

1) CV de boefjes - Wai hebben ut wir begaaid. Alle lekkers weg gesnaaid! Individueel

1) Pokedrum - Wej sloan dur wer vur wej sloan nergus up

2) ‘t feestverreke - t dak eraf met t feestverreke

3) CV Las papas - Kleurrijk Wagenberg

