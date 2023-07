Kozakken Boys geeft voorsprong weg; oefenzeges SteDoCo en ASWH

Kermis 2023: het jaar van de dickpic

TILBURG - Stiekem denk ik dat er een Diepere Gedachte achter zit. Achter die roze knuffellullen. De kermis hangt er vol mee. En iedereen loop ermee rond. Geen idee wat mensen ermee moeten – ik kan en wil me geen interieur voorstellen waar zo’n leuter leuk bij de meubels past – maar het is blijkbaar een hebbedingetje. Pik in, ’t is zomer. Zoiets. Maar waar komen ze vandaan? Welk marketingstrategie zit erachter? En waarom?