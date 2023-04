KPJ Steenbergen toert met 55 brullende tractoren door West-Brabant: ‘Ieder jaar een nieuwe route’

Grootser kan haast niet, maar tegelijker­tijd voelt het heel lokaal: de magie van Paaspop is nog lang niet uitgewerkt

SCHIJNDEL - Hoeveel verschillende doelgroepen kan één festival bedienen? De rek is er qua ruimte op het drukke Paaspop weliswaar uit, stilistisch is er geen eind in zicht. Het levert een betoverende start van het festivalseizoen op.