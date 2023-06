Kringloopwinkel GOED is GOED zoekt een nieuwe plek: 'Ik wil niet weg uit Tilburg'

‘Wij verkopen onszelf als brandweer slecht’, maar daar moet open dag in Veghel verande­ring in brengen

VEGHEL - De Veghelse brandweer is vaak op pad om hulp te verlenen. Bij branden, ongelukken, ze staan altijd paraat. Maar wat houdt het nou in om brandweerman te zijn? Zondag is er een open dag op de Veghelse Markt waar postcommandant Twan van der Velden alles uit de kast haalt om nieuwe vrijwilligers te trekken.