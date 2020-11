Kroegbaas Liesbeth wordt verlinkt aan de politie als ze koffie drinkt op eigen terras: ‘Ik voel me bekeken’

Zoals we voor een drankje in de zon nu allemaal zijn aangewezen op Achtertuinië of Costa Balconia, zo geldt dat ook voor Pijnen. Alleen is de enige buitenruimte van háár woning ook het terras van haar café. ,,Het is de enige plek waar we nog kunnen zitten.”



,,De poort is gewoon dicht, het terrasmeubilair van het café is allemaal weggehaald. Dan mag ik toch wel gewoon met mijn man buiten zitten? Ik mag toch zeker in het weekend gewoon mijn kleinkinderen op bezoek laten komen?”