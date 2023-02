Kruisherenkapel Uden weer decor voor ‘Feest der Feesten’

De Knoerissen in Uden organiseren al jarenlang het ‘Feest der Feesten', een hartverwarmend carnavalsbal voor mensen met een beperking, vaak vergezeld van hun familie of begeleiders. De nieuwe prins Porcellus, David Noy, kijkt daar extra naar uit want een deel van doelgroep werkt in zijn Udense horecazaak Brownies&downieS.