Kwekerij met meer dan duizend hennepstekken ontdekt in Breda, twee verdachten aangehouden

Een wateront­har­der tegen kalkaan­slag: nuttig of is ons water zuiver genoeg?

Ons kraanwater wordt sinds jaar en dag geroemd om zijn zuiverheid. Maar als we de marketeers van waterontharders moeten geloven, zorgt de kalk in het water voor een kortere levensduur van onze apparaten en smaakt de koffie lang niet zo lekker. Twee experts geven antwoord over nut en noodzaak van een waterontharder.