Laarbeek hoopt met loopbrug historische verbinding tussen landgoed Eyckenlust en Beek en Donk te herstellen

Wendy de Koning stapt op als Pv­dA-raads­lid: ‘Voel me niet veilig en gerespec­teerd in Woensd­recht­se raad’

OSSENDRECHT - In een brief vol verdriet en pijn heeft Wendy de Koning haar ontslag ingediend als raadslid in de gemeente Woensdrecht. De PvdA-politica uit Ossendrecht voelt zich door collega’s onvoldoende serieus genomen.