Lading mest van voertuig op A59 bij Terheijden gevallen, snelweg tot 11.00 uur dicht

Frietkar mag niet meer bij begraaf­plaats in Vlijmen staan: ‘Gemeente wéér in de fout’

VLIJMEN - Mobiele snackwagen ’t Mommersteegje mag per direct niet meer staan op de hoek Mommersteeg-Europalaan in Vlijmen, vlakbij de begraafplaats. Dat heeft de rechtbank beslist in een kort geding. Exploitant De Gouw is zwaar teleurgesteld.