Lagere straffen opgelegd voor heling auto-onderdelen

Evaluatie na kermis op Heuvel in Lieshout

LIESHOUT - De kermis van Lieshout vindt komend weekeinde plaats op de Heuvel in plaats van op het Floreffeplein, zoals voorgaande jaren. Met de kermisexploitanten is afgesproken dat na afloop een evaluatie plaats zal vinden. Ook komt er een werkgroep die zal nadenken over de toekomstige invulling van de kermissen in Lieshout en Beek en Donk.