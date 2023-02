Lantaarnpalen op fietspad tussen Bergeijk en Luyksgestel

Geerpark krijgt z’n hondenuit­rend­veld, Heusden houdt wel rekening met verzet

VLIJMEN – Hondenbezitters, maar ook buurtbewoners, opgelet: aan de Mortelweg in wijk Geerpark in Vlijmen komt een hondenuitrenveld. Tenminste, dat is het plan van de gemeente. Heusden vreest dat niet iedereen er blij mee is.

14:02