Lastig motto in Peeënrijk, maar genoeg fantasie in Dongense optocht

Update uitslag + videoDONGEN - Carnavalsmotto’s bieden niet altijd inspiratie. Ze kunnen ook een blok aan het been zijn voor de wagenbouwers. In Peeënrijk (Dongen) hadden verschillende verenigingen er blijkbaar mee geworsteld.

‘We witte waor we ut vur doen’. Het is een motto waar je veel kanten mee op kunt, maar je kunt je er ook blind op staren. Dat laatste lijkt bij veel Peeënrijkers het geval geweest te zijn. Het was opvallend hoe weinig wagens en groepen zondag in de optocht meeliepen die iets met het motto gedaan hadden.

Je had een groepje waarvan de een het wel wist en de ander niet. En een groep sporters uit diverse disciplines die gehuld waren in goudkleurige kledij. Die hadden duidelijk maar één doel voor ogen. Ze wisten waar ze het voor deden: winnen was voor hen belangrijker dan meedoen.

Toeterende zwabbers

Ook voor mensen langs de kant was lang niet altijd duidelijk wat dit jaar het Peeëse motto was. Begrijpelijk, want hoe mooi en fantasierijk sommige wagens en groepen ook waren, vaak sneden ze zeer verschillende thema’s aan. Zo was daar een groep zwabbers, elk met een steel boven het hoofd en een toeter aan de mond. ‘We dwèile vur un schôn Peeënrijk’ was de vlag waaronder ze voeren. Een snipperdag op het postkantoor met postzakken vol papier uit de shredder getuigde van gevoel voor humor.

Quote Een eenzame loper droeg het opschrift ‘Ik spoor niet’

Een andere groep was bezig in de Peeëse straten spoorrails aan te leggen. Daarachter reed een immense locomotief die van tijd tot tijd een dikke walm uitstootte, die je het zicht en de adem benam. ‘Ontspoord na 11 jaar’ stond erop te lezen. Schaterlachende kinderen langs de kant kon de rook niet vet genoeg zijn. Een eenzame loper droeg het opschrift ‘Ik spoor niet’.

Nog een keer corona

Daarnaast waren er wagens die de coronaperiode in herinnering brachten. Een reddingsboei op woeste golven die een gele onderzeeër op sleeptouw nam, werd voorafgegaan door zeeschildpadden en piraten die een welgevulde schatkist bewaakten. ‘We zien un paor jaor ondergedôôke gewiest’ liet carnavalsvereniging de Vaortse Kloekers weten.

Zoals altijd waren er wagens die vooral tot doel hadden drinkende jongeren te vervoeren en muziek op hoog volume op de omstanders los te laten. Weinig carnavalesk maakte een ervan duidelijk trots op de boeren te zijn. Geen spitse grap, geen woordspeling, gewoon een politiek geladen uitspraak. Opvallend was verder het ontbreken van blaaskapellen. Dweilorkesten zijn toch een stuk leuker dan harde muziek uit luidsprekers, was het commentaar van enkele bezoekers langs de kant.

Dat mensen eerder gekomen waren om te kijken, werd verwoord door een kleuter die onder luid protest door zijn moeder werd meegetrokken: „Maar ik wil het zien!”

Uitslag optocht Peeënrijk

Wagens 1) C.V. Barst Mar Los

2) C.V. Oorzaok Draank

3) C.V. de Vaortse Kloekers Groepen 1) C.V. de Begaojers

2) CV de Dwaollichjes

3) CV TisWatUtis Individuelen 1) Gaby & Maaike

2) Henriette en Monique

3) CV het Postkantoor Publieksprijs wagens C.V. Oorzaok Draank Publieksprijs groepen C.V. de Begaojers Publieksprijs individuelen CV het Postkantoor

Volledig scherm Grote optocht Dongen, loopgroep Meedoen is belangrijker dan Winnen © Pix4Profs / Jan Stads