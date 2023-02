Lastige asielzoekers beter op het netvlies dankzij Sibel en Lauran: ‘Haal overlastgevers uit het reguliere azc’

Groep crossers scheurt illegaal door natuurge­bied in Zeeland en jaagt reeën weg

ZEELAND - De rust in het natuurgebied Landgoed Nabbegat in Zeeland is dinsdagmiddag bruut verstoord door een groep van zeker twaalf motorcrossers. Het is verboden om hier rond te scheuren en daarnaast reed de groep op pas ingezaaid land van boeren.