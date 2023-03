Ledlampen zorgen voor lagere energierekening en mooiere kunst in De Wieger in Deurne

Dronken brokkenpi­loot ook in hoger beroep veroor­deeld voor zwaar ongeluk in Veghel

DEN BOSCH/VEGHEL - Hij was dronken, reed minstens 120 waar 50 is toegestaan en zocht intussen naar een aansteker in zijn auto. Een 30-jarige beroepschauffeur uit Culemborg leek twee jaar geleden in Veghel bijna op zoek naar ellende.