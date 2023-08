Leegstaande winkels wijken voor wooncomplex Karakter: ‘Je gaat zo verloedering tegen’

LIVE | Wat kan NAC in laatste oefenduel tegen Turkse tegenstan­der?

Over exact een week begint NAC aan een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Vanavond staat om 19.30 uur het laatste oefenduel op het programma. De Bredanaars ontvangen Alanyaspor, dat vorig seizoen als vijftiende eindigde in de Turkse competitie. Volg de wedstrijd hier via ons liveblog!