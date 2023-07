Leerkrachten en ouders positief over toekomst basisschool Heijningen: ‘ABBO denkt in kansen’

Haar moeder (94) zong al het ‘Merck Toch Hoe Sterck’, nu is Margo Mulder echt burgemees­ter van Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Margo Mulder (54) is woensdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Bergen op Zoom. ,,Mijn moeder van 94, geweldig dat ze er vanavond bij is, begon spontaan het lied Merck Toch Hoe Sterck te zingen toen ik vertelde dat ik was voorgedragen.”