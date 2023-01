Leerling slaat conciërge op middelbare school nadat genderdiscussie uit de hand loopt

TILBURG - In een filmpje dat het internet over gaat is te zien hoe een leerling een slaande beweging maakt naar de conciërge van het Odulphus Lyceum. Het incident is een gevolg van een discussie over gender. Rector Jeroen Zeeuwen stelt dat de situatie ‘enkel verliezers kent’ en het filmpje van 21 seconden ‘lang niet alles zegt'.