Leerlingen Curio ontdekken zorgwijk Sterrebos: ‘Elke dag is anders’

Voorheen was er een landelijke Ontdek-de-zorgweek. Die bestaat niet meer, maar nu houdt S&L, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, zelf een week met activiteiten om geïnteresseerden enthousiast te maken voor de zorg.

De studenten ontdekken onder andere de ‘snoezelruimte’: een donkere kamer waar bewoners tot rust kunnen komen. Irene van Nassau van S&L: ,,Stagiaires die hier voor het eerst komen doezelen wel eens weg.”

‘Leukste baan die er is’

Van Nassau (56) is teamleider dagbesteding. Ze werkt er al 33 jaar. ,,Het is de leukste baan die er is. Het is hartstikke gezellig met de bewoners. Als ik de mensen hier blij heb gemaakt, ga ik met een goed gevoel naar huis, het werk voelt ook als thuis.”

Van Nassau merkt dat er een tekort is aan personeel. ,,Ik kan het niet ontkennen. Voor mensen die veel intensieve verzorging nodig hebben, is er een wat krappere bezetting. Maar we komen nog goed rond.”

De leerlingen werken voor hun studie al in de zorg, voor hen is dit dan ook niet nieuw. Toch vinden ze het leuk om eens rond te kijken bij Sterrebos. Serena Polvorosa (22) weet zeker dat ze in de zorg wil werken. ,,Het is leuk om de mensen hier een fijne dag te bezorgen.”

Afwisseling

Ook Angelique Leinenga (21) vindt het werken in de zorg leuk. ,,Elke dag is anders, dat zorgt voor veel afwisseling. Je kunt ook heel erg de diepte in gaan met de mensen met wie je werkt.”

De rondleiding eindigt voor de groep studenten in het ontmoetingscentrum, waar drie muzikanten de zaal letterlijk laten dansen. Zo staat bewoner Jozé vrolijk rond te dansen. ,,Je veter zit los”, roept Van Nassau glimlachend naar haar toe.

Studenten Curio op bezoek bij S&L Zorg Sterrebos.