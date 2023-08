Lekker en gezond sporten met 3D-zooltje in je sportschoenen

Update Dode man uit kanaal in Best gehaald, politie houdt ernstig rekening met misdrijf

BEST - De politie onderzoekt de vondst van een overleden man in het Wilhelminakanaal in Best. Er wordt ‘ernstig rekening gehouden met een misdrijf’, meldt de eenheid Oost-Brabant. Met een boot haalden de politie en brandweer woensdag zijn lichaam uit het water.